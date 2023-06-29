Мир 29 июня 2023, 06:04 Американцы оказались в шоке после новостей об использовании аппарата ИВЛ Байденом Читатели NYP раскритиковали Байдена после новостей об использовании им аппарата ИВЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители США негативно отреагировали на новость о том, что американский лидер Джо Байден использует аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время сна. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комментарии читателей издания New York Post в Twitter.

Ранее журналисты задались вопросом — откуда у главы Штатов характерные отметины на лице. Белый дом поспешил прояснить ситуацию и объяснил, что президент страдает апноэ — остановки дыхания во время сна. Политику приходится пользоваться ИВЛ, чтобы хорошо высыпаться. Из-за долгого применения оборудования у лидера остаются характерные следы на щеках.

Реклама

«Вероятно, ремешок от кляпа», — написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы задались вопросом, сколько длится ночной отдых Байдена. Отметины на лице президента не могут держаться долго.

«Спит до 11 утра?» — спросили в соцсети.

«Когда были сделаны эти фотографии? Следы остаются где-то, возможно, на 1,5 часа», — написал еще один юзер.

«Забавно, но у меня ремешок не ниже ушей, а выше. Это выглядит так, как будто они дают ему кислород прямо перед тем, как он выйдет для речи», — объяснил другой.

Ранее Джо Байден сделал нелепую ошибку и перепутал Украину с Ираком. В тот момент глава Штатов хотел сказать, что российский президент Владимир Путин якобы проигрывает конфликт на Украине, но вместо «на Украине» политик сказал «в Ираке».