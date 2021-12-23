Американцы официально отказались от определенных товаров из Китая

Президент США Джо Байден окончательно одобрил закон об ограничении импорта товаров из китайского района Синьцзян. Об этом сообщил RT.

Об этом рассказали в Белом доме.

«В четверг, 23 декабря 2021 года, президент подписал закон H.R. 6256, который запрещает импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что закон предполагает наложение санкций на иностранных граждан, которые имеют отношение к организации принудительного труда в регионе.