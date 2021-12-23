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    23 декабря 2021, 22:24

    Американцы официально отказались от определенных товаров из Китая

    Байден подписал ограничения импорта товаров из китайского района Синьцзян

    Дарья Морозова

    Президент США Джо Байден окончательно одобрил закон об ограничении импорта товаров из китайского района Синьцзян. Об этом сообщил RT.

    Американцы официально отказались от определенных товаров из Китая

    Об этом рассказали в Белом доме.

    «В четверг, 23 декабря 2021 года, президент подписал закон H.R. 6256, который запрещает импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

    Уточняется, что закон предполагает наложение санкций на иностранных граждан, которые имеют отношение к организации принудительного труда в регионе.