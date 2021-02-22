Американцы обвинили Гейтса и правительство в создании фейкового снега. Видео

Американцы начали массово публиковать в соцсетях видео, на которых пытаются разными способами воздействовать на снег, выпавший в штате Техас. Они утверждают, что это не природное явление, а «созданная правительством и основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом» фальшивка.

Как сообщило издание The Independent, пользователи считают парализовавший штат рекордный снегопад частью зловещего заговора правительства и некоей «темной элиты».

«В этом замешаны правительство и Билл Гейтс. Спасибо, Билл Гейтс, за попытку нас обмануть, сказав, что это настоящий снег», — заявила одна из американок, пытаясь поджечь снег зажигалкой.

Женщина заявила, что он не тает, а якобы загорается. Она подчеркнула, что в микроволновке снег начинает искрить. Это значит, что в нем есть металл.

Еще одна пользовательница показала, как пытается растопить снежок свечей. На нем появляется черный след, но снег не тает.

Издание напомнило, что точно такие же теории курсировали в Сети в 2014 году, когда снегом накрыло Атланту (штат Джорджия). Автор научно-популярных произведений Фил Плейт тогда опроверг подозрения американцев.

«Когда снег тает, оставшийся снег впитывает воду. Вот почему кажется, что он не капает. Снежный ком превращается в снежную жижу», — объяснил он. Образовавшаяся влага исчезает в виде пара, а не как капающая жидкость.

Плейт добавил, что черные следы сажи на снегу оставляют зажигалки.

«Бутан — это углеводород, молекула, состоящая из углерода и водорода. Когда вы его сжигаете, молекула реагирует с кислородом воздуха, разрывая связи между атомами и преобразовывая новые молекулы. Если бы горение было идеальным, все, что у вас осталось бы, это углекислый газ (CO2) и вода (H2O)», — заявил писатель. Сажа появляется потому, что топливо зажигалок сгорает не полностью.

Ранее Билл Гейтс заявил, что хаос, воцарившийся в Техасе, вызван экономией властей штата на системах морозостойкости в сфере энергетики, а не отказом ветряных турбин.