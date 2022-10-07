Американцы обвинили Байдена в нагнетании страха перед ядерной войной | 360°

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Американцы обвинили Байдена в нагнетании страха перед ядерной войной

Читатели Breitbart упрекнули президента США Байдена за слова о ядерном Армагеддоне

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Президента США Джо Байдена обвинили в чрезмерном нагнетании страха перед возможным началом ядерной войны. Читатели портала Breitbart заявили, что американский лидер сам занимает довольно воинственную позицию и не способствует установлению мира.

«Посадили маразматика в президентское кресло на липовых выборах — теперь расхлебывайте», — заявил пользователь под ником ason morton. Читатель Moonriser отметил, что предыдущий президент США Дональд Трамп выступал за мир, а Джо Байден лишь «подначивает врагов» Штатов и вносит раскол в общество.

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«Да он пройтись по лужайке, не споткнувшись о дохлую улитку, не сможет! Я бы его к комнате с кнопкой и на пушечный выстрел не подпустил», — намекнул на проблемы со здоровьем Байдена пользователь под ником Corporal Outrage.

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Ранее президент США заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса стоит на пороге ядерной войны. Байден сравнил сложившуюся ситуацию с Армагеддоном.

Американский предприниматель Илон Маск высказался о почтенном возрасте американского лидера. По мнению бизнесмена, президент США слишком стар для участия в следующих выборах.

Ядерное оружие

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Джо Байден

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