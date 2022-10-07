Американцы обвинили Байдена в нагнетании страха перед ядерной войной | 360°

Мир 07 октября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Американцы обвинили Байдена в нагнетании страха перед ядерной войной Читатели Breitbart упрекнули президента США Байдена за слова о ядерном Армагеддоне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президента США Джо Байдена обвинили в чрезмерном нагнетании страха перед возможным началом ядерной войны. Читатели портала Breitbart заявили, что американский лидер сам занимает довольно воинственную позицию и не способствует установлению мира.

«Посадили маразматика в президентское кресло на липовых выборах — теперь расхлебывайте», — заявил пользователь под ником ason morton. Читатель Moonriser отметил, что предыдущий президент США Дональд Трамп выступал за мир, а Джо Байден лишь «подначивает врагов» Штатов и вносит раскол в общество.

Реклама

«Да он пройтись по лужайке, не споткнувшись о дохлую улитку, не сможет! Я бы его к комнате с кнопкой и на пушечный выстрел не подпустил», — намекнул на проблемы со здоровьем Байдена пользователь под ником Corporal Outrage.

Реклама

Ранее президент США заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса стоит на пороге ядерной войны. Байден сравнил сложившуюся ситуацию с Армагеддоном.

Американский предприниматель Илон Маск высказался о почтенном возрасте американского лидера. По мнению бизнесмена, президент США слишком стар для участия в следующих выборах.

0 0 0 0 0 0