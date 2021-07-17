Американцы обвинили Байдена в голоде на Кубе

Активисты из Америки обвинили президента Джо Байдена в том, что он использует санкции против Кубы, чтобы в стране был голод. По их словам, для Байдена это оружие против республики.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«США используют голод как оружие и предостерегают правительство Кубы от применения насилия», — заявила руководитель организации «Национальная сеть по проблемам Кубы» Шерил Лабаш.

По ее мнению, такая политика по отношению к Кубе существовала еще до прихода Байдена. Например, до сих пор кубинцам в подавляющем большинстве случаев отказывают в оформлении визы.

Ситуацию также прокомментировала кубинская эмигрантка. Она назвал это гуманитарным кризисом.

«Для 11 миллионов человек недостаточно гробов и вакцин. Pfizer предложила правительству Кубы вакцины, но оно отказалось», — отметила она.

Режиссер Кэтрин Мерфи рассказала, что такая политика в отношении Кубы ведется уже 60 лет. Пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию в республике. Также Мерфи выступила за разрешение семейных денежных переводов в Кубу.