Служба безопасности Украины (СБУ) работает по методикам советских и западных спецслужб. Особой жестокости националистов обучили американские наставники, рассказал в эфире «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Служба безопасности Украины была создана 20 сентября 1991 года после обретения так называемой независимости страны, и базой для нее послужил Комитет государственной безопасности Украинской ССР. В дальнейшем эта служба видоизменялась, рассказал политолог. Сначала в ней работало много выходцев из КГБ.

«Они вызывали определенные вопросы с точки зрения неблагонадежности. Постепенно кадровые офицеры, которые служили еще в Советском Союзе, заменялись на более идейных и менее профессиональных офицеров и гражданских лиц по договору, но с правильным пониманием того, что такое современная в их понятии Украина», — объяснил Геннадий Подлесный.

Вместе с этими людьми, националистами, пришли и методы, которые использовались в организации украинских националистов, так называемой Службы безопасности ОУ, которая была создана в конце лета 1940 года. Первым ее председателем был Николай Лебедь, умер в США, в штате Пенсильвания, в возрасте 89 лет.

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«Это я к чему говорю? К тому, что, несмотря на все воинские преступления, которые были совершены под его руководством, Соединенные Штаты потом его у себя, образно говоря, приголубили. И он преспокойно дожил до глубокой старости», — заявил специалист.

Методы, которые использует украинская спецслужба сейчас, он назвал своеобразным конгломератом. Это смесь советских методов работы, в том числе с агентурой, бандеровцев, НАТО и американцев.

«В течение примерно 15 лет НАТО очень усиленно готовило спецслужбу Украины по своим стандартам. Более того, в центральном аппарате СБУ в Киеве существовал целый этаж, который занимали американские специалисты. Они учили украинцев, как нужно действовать с особой жестокостью, не обращая внимания ни на что, лишь бы выполнить боевую задачу», — рассказал политолог.