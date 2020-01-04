Американцы обрушили сайт призывной службы после убийства Сулеймани

Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул на фоне новостей и спекуляций в интернете о скором начале Третьей мировой войны. Американцы проверяют, входят ли они в список призываемых в случае мобилизации.

«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», — говорится в сообщении Selective Service System в Twitter.

Призывная служба заверила пользователей, что они работают над восстановлением сайта, и призвали американцев к терпению.

В США в случае мобилизации некоторые категории граждан подлежат призыву, несмотря на то, что с 1973 года американская армия комплектуется на контрактной основе. На сайте Selective Service System можно просмотреть списки призываемых.

Уже два дня в трендах Twitter значатся хештеги о Третьей мировой войне, начале Трампом конфликта, последствиях убийства Касема Сулеймани в Багдаде. Ажиотаж поддержало и сообщение СМИ о приведении в боеготовность армии США.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате него погиб известный иранский военачальник Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ на действия США.