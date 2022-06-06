Американцы не смогли найти согласие в вопросе методов борьбы со стрельбой

Явление стрельбы с массовыми человеческими жертвами можно искоренить. Такого мнения придерживается большинство американцев. При этом граждане расходятся в понимании необходимых для этого мер. В зависимости от принадлежности к той или другой политической партии, люди предлагают либо отобрать оружие у всех, либо снабдить им каждого. Такие результаты опроса привел телеканал CBS.

Около 72% сторонников правящей Демократической партии убеждены, что страна станет безопаснее, если владеть оружием будет как можно меньшее количество человек. В то же время такого мнения придерживаются лишь 16% сторонников республиканцев. 46% из них считают лучшим способом снизить угрозу — увеличить число владельцев оружия.

Кроме того, 74% демократов предлагают более тщательно проверять покупателей оружия, 72% предлагают ввести запрет на полуавтоматические винтовки, а за принятие законов, дающих полиции право временно изымать оружие у лиц, признанных угрозой для себя и окружающих, выступили 70%.

В свою очередь, 60% сторонников республиканцев предлагают эффективнее выявлять и лечить психические заболевания, 59% считают необходимым увеличить количество полицейских и вооруженных охранников в общественных местах, а за повышение значимости религии в жизни людей выступают 54% респондентов.

В результате 72% опрошенных считают, что проблема решаема, а 28% полагают, что с ней надо смириться как с одной из издержек «свободного общества».

По данным газеты Washington Post, с начала 2022 года в США произошло более 200 массовых расстрелов.