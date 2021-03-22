Американцы не поставили Россию на первое место в списке угроз

Военную силу России считают первостепенной угрозой интересам США 44% опрошенных американцев. Еще 46% назвали боевую силу России «серьезной, но не первостепенной» угрозой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией Gallup.

Согласно приведенным данным, только 9% граждан США заявили, что Россия никак не угрожает национальным интересам страны.

Самыми крупными угрозами, которые несут большую опасность для США, американцы назвали кибертерроризм. Эту позицию в список первостепенных угроз внесли 82% опрошенных.

На втором месте среди первостепенных угроз американцы назвали разработку ядерного оружия Северной Кореей. Об этом заявили 77% респондентов. Чуть меньше опрошенных заявили, что первостепенной угрозой является разработка ядерного оружия Ираном.

В список потенциальных угроз также вошли: международный терроризм, пандемию коронавирусной инфекцией, экономический рост Китая, конфликт между Израилем и Палестиной, глобальное потепление, а также рост числа мигрантов. Всего в опросе приняли участие более одной тысячи человек.