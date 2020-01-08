    08 января 2020, 19:59

    Американцы не одобряют политику Трампа в отношении Ирана — исследование

    Александра Каширина

    Большая часть американцев не поддерживает действия своего президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на исследование Ipsos and Reuters.

    Согласно его результатам, 53 процента граждан Соединенных Штатов недовольны действиями Трампа, что на 10 процентов больше по сравнению с результатом декабрьского опроса. Из них больше половины респондентов (39 процентов) «категорически не одобряют» действия главы Белого Дома, а остальные «не одобряют в какой-то степени» или «склоняются к неодобрению».

    Более трети опрошенных (37 процентов) солидарны с действиями американского правительства в отношении Ирана. Еще 10 процентов респондентов назвали войны и внешние конфликты самой важной проблемой, стоящей перед руководством страны. Из них почти две трети наиболее всего озабочены ситуацией в Иране.

    Остальные 10 процентов затруднились ответить.

    В ночь на 8 января иранские военные нанесли несколько ракетных ударов по двум военным базам США в Ираке в ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских ВВС.

    Сегодня Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским инфраструктурам в Ираке, при этом никто из военных не пострадал.