Согласно его результатам, 53 процента граждан Соединенных Штатов недовольны действиями Трампа, что на 10 процентов больше по сравнению с результатом декабрьского опроса. Из них больше половины респондентов (39 процентов) «категорически не одобряют» действия главы Белого Дома, а остальные «не одобряют в какой-то степени» или «склоняются к неодобрению».

Более трети опрошенных (37 процентов) солидарны с действиями американского правительства в отношении Ирана. Еще 10 процентов респондентов назвали войны и внешние конфликты самой важной проблемой, стоящей перед руководством страны. Из них почти две трети наиболее всего озабочены ситуацией в Иране.

Остальные 10 процентов затруднились ответить.

В ночь на 8 января иранские военные нанесли несколько ракетных ударов по двум военным базам США в Ираке в ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских ВВС.

Сегодня Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским инфраструктурам в Ираке, при этом никто из военных не пострадал.