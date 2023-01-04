Мир 04 января 2023, 18:46 Американцы назвали проблемы, которые ждут Байдена в 2023 году Daily Mail: большинство жителей США заявили, что Байдена ждет непростой год White House

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Жители США ожидают проблемный год для президента США Джо Байдена. Результатами опроса Института Гэллапа поделился обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail.

В опросе участвовали 1800 человек, и большинство из них дали пессимистичные ответы на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах.

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«Американцы встречают 2023 год с большим скептицизмом и мало надеются на то, что экономические трудности утихнут», — отметили организаторы опроса.

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Восемь из 10 граждан США уверены, что 2023 год станет периодом повышения налогов и роста бюджетного дефицита. А по мнению шести опрошенных из 10, цены будут расти высокими темпами, что приведет к упадку фондового рынка.

Почти 90% участников опроса прогнозируют еще один год политических конфликтов. А 72% американцев заявили о росте уровня преступности. Кроме того, жители США ожидают очередной год международной напряженности, когда влияние страны в мире будет слабеть, а Китая — возрастать.

Ранее жители города Остин оценили президентство нынешнего главы США Джо Байдена в 2022 году. Большинство из них не одобрили политику, которую проводил президент, писали «Невские новости».