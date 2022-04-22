Американцы назвали политику Байдена причиной «большой беды» для США

Политика Джо Байдена стала причиной роста цен на энергоносители и «беспрецедентной» инфляции, при этом президент объявляет о поставках нефти из стратегических запасов в Европу. Это грозит США «большой бедой», заявила Андреа Видбург в материале для American Thinker.

Байден объявил, что будет выделять из стратегического резерва по одному миллиону баррелей нефти в день, однако никто не ожидал, что часть этой нефти будет направлена в Европу, негодует автор.

«Когда правительство уничтожает энергетическую независимость Америки, население получает рост цен на топливо. Наверное, американцы выдержат такое увеличение топливных цен, но если наложить на это современную теорию денег, согласно которой Америка может печатать деньги бесконечно, и никто этого не заметит, то мы окажемся в беде, причем в большой беде», — написала Видбург.

Автор имела в виду самую сильную за последние 40 лет инфляцию. Она спрогнозировала разгром демократов на промежуточных выборах.

«А если добавить к этому открытые границы, гендерное умопомешательство, афганское фиаско и рост преступности, то им будет совсем плохо», — предупредила обозреватель.