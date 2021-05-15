Американцы назвали отличия Байдена от Путина

Президент США Джо Байден принимает решения, не задумываясь о последствиях. При этом его российский коллега Владимир Путин является более решительным и коварным. Об этом заявили американские зрители телеканала Fox News.

В эфире телеканала выступал историк Виктор Хэнсен. Он прокомментировал сообщения о хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline — оператора трубопроводов в США. Байден ранее заявил, что за атакой могли стоять находящиеся в России люди. Глава Вашингтона пообещал обсудить этот вопрос с Путиным. По мнению историка, Байдену не стоит провоцировать коллегу.

Под выпуском собралось большое количество комментариев. Зрители принялись активно обсуждать различия между президентами двух стран.

«Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлен и активен», — отметил один из пользователей.

«Сегодня мы наблюдаем, как господин Байден действует, не задумываясь. Вероятно, ведомый кем-то. Ничего не планируя, ни к чему не готовясь, не заботясь о последствиях», — поддержал другой.

«Путин может быть и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета, слабого, нерешительного и хрупкого», — подчеркнули в комментариях.

Colonial Pipeline подверглась атаке программы-вымогателя DarkSide. После почти недельного простоя оператор возобновил работу и восстановил поставки топлива на восточном побережье США.