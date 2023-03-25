25 марта 2023, 03:11
Американцы назвали Кирби «злобным идиотом» за его слова о визите Си Цзиньпина в Россию
Читатели Breitbart раскритиковали слова Кирби об усилении роли США и визите Си в Россию
Читатели журнала Breitbart раскритиковали слова представителя Пентагона Джона Кирби об укреплении позиций США на мировой арене, доказательством чего является визит лидера Китая в Россию. Американцы указали на факт, что над США смеется весь мир.
Кирби в интервью американскому СМИ заявил, что партнерство России и Китая непрочное и вызвано усилением НАТО. Представитель Пентагона считает, что визит Си Цзиньпина в Москву вызван «проявлением лидерства» администрации США и является доказательством, что «положение Америки на мировой арене лишь крепнет».
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«Американское лидерство, серьезно? Над нами сейчас смеется весь мир», — написал один из читателей.
«И эти злобные идиоты правят нашей страной», — высказался второй комментатор.
Один из читателей отметил, что в очередной день президентства Джо Байдена ничего не построено и ничего не улучшено.
«Администрация Байдена некомпетентная и жалкая. Нам понадобятся годы, чтобы восстановиться от ее последствий», — заявил американец.
«Любые высказывания Белого дома — это ложь», — отметил читатель журнала.
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