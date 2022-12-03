Мир 03 декабря 2022, 08:54 Американцы научат польских чиновников работать с беженцами с Украины NDI: чиновников из Польши обучат общению с беженцами с Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Национальный демократический институт США* планирует помочь муниципальным властям Польши в общении с беженцами с Украины. Для этого американская НКО запросит помощь у соответствующих специалистов, сообщил RT.

NDI* планирует прибегнуть к таким услугам, чтобы оказать поддержку местным властям в семи польских городах — Белостоке, Вроцлаве, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзе и Люблине.

Реклама

«Предоставлять руководящие указания и оказывать поддержку в области коммуникации муниципальным служащим <…> для повышения эффективности их взаимодействия с общинами перемещенных украинцев», — говорится в описании проекта.

Реклама

Исполнителям придется собирать данные, как польское общество относится к перераспределению ресурсов. На основе полученной информации «будут разработаны коммуникационные инструменты». Проектом подразумевается сотрудничество со СМИ и размещением рекламы в соцсетях и интернете. Бюджет проекта — 100 тысяч долларов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил председательство Швеции и Польши в ОБСЕ с похоронами. Он сказал, что «шведы начали готовить похороны ОБСЕ», а поляки «весь нынешний год усердно выкапывают могилу».

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры от 10 марта 2016 года.