03 декабря 2022, 08:54
Американцы научат польских чиновников работать с беженцами с Украины
NDI: чиновников из Польши обучат общению с беженцами с Украины
Национальный демократический институт США* планирует помочь муниципальным властям Польши в общении с беженцами с Украины. Для этого американская НКО запросит помощь у соответствующих специалистов, сообщил RT.
NDI* планирует прибегнуть к таким услугам, чтобы оказать поддержку местным властям в семи польских городах — Белостоке, Вроцлаве, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзе и Люблине.
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«Предоставлять руководящие указания и оказывать поддержку в области коммуникации муниципальным служащим <…> для повышения эффективности их взаимодействия с общинами перемещенных украинцев», — говорится в описании проекта.
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Исполнителям придется собирать данные, как польское общество относится к перераспределению ресурсов. На основе полученной информации «будут разработаны коммуникационные инструменты». Проектом подразумевается сотрудничество со СМИ и размещением рекламы в соцсетях и интернете. Бюджет проекта — 100 тысяч долларов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил председательство Швеции и Польши в ОБСЕ с похоронами. Он сказал, что «шведы начали готовить похороны ОБСЕ», а поляки «весь нынешний год усердно выкапывают могилу».
* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры от 10 марта 2016 года.
США
Польша
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