Мир 26 января 2023, 09:50 Американцы напомнили Блинкену о вкладе России в борьбе с нацизмом после слов о будущем Украины Читатели Washington Post назвали бреднями высказывания Блинкена о будущем Украины РИА «Новости»

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Читатели газеты The Washington Post раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена после его заявлений о «справедливом и прочном мире» после окончания конфликта на Украине. Комментаторы напомнили ему, кто внес весомый вклад в борьбе с нацизмом. Они высказали свое мнение в комментариях под статьей.

Администрация американского президента, как сказано в материале, уже начала планировать возможное распределение «военного баланса сил» после окончания украинского конфликта. Белый дом счел, что новая стратегия поможет Украине в будущем не допустить «вторжения» России.

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Блинкен в интервью изданию выразил мнение, что уже пора начать думать, как будет выглядеть Украина после завершения спецоперации. Он заявил о необходимости спланировать «справедливый и прочный мир», который будет поддерживать территориальную целостность этой страны.

Пользователь red dog напомнил, что уже 2 февраля россияне отметят очередную годовщину Сталинградской битвы, в которой СССР победил Германию. Он также сказал, что Россия потеряла во время Второй мировой войны от 28 до 44 миллионов человек.

«А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских еще сильнее? Я — нет!» — добавил он.

Пользователь под ником Prexiso by Design написал, что Блинкен вместе со своей командой либо находится под кайфом, либо живет «в секретном бункере с прямым выходом в космос».

«Другого объяснения этим бредням у меня нет», — отметил он.

Godsavethetroops припомнил госсекретарю США провальный вывод войск из Афганистана, отношения с Китаем, «иракскую сделку». По мнению пользователя, Блинкен стал самым худшим госсекретарем Штатов за всю историю.