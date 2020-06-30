Американцы начали призывать «свести счеты с русскими» в соцсетях

В соцсетях стали появляться призывы «свести счеты с русскими». Российские дипломаты уже передали эти данные в американские службы.

Об этом сообщает посол РФ Анатолий Антонов в Facebook.

«Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы „свести счеты с русскими“. Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США», — говорится в сообщении.

Дипведомство также направило ноту с требованием провести расследование. Он отметил, что негативные настроения со стороны многих американцев зашкаливают.

«Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — заявил Антонов.

Антонов надеется, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.

На днях западные СМИ опубликовали статью, в которой говорится, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. Разведка США признала информацию о сговоре России с талибами не заслуживающей доверия.