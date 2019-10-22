Американцы на МКС остались без чайника и плиты. Помогли россияне

Из-за короткого замыкания на кухне, которая находится в американском модуле Unity, отказал нагреватель воды. Поэтому теперь, если астронавты хотят есть горячую еду, им надо отправляться на кухню российского модуля «Звезда».

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О проблеме сообщил командир МКС Лука Пармитано в ходе переговоров с хьюстонским центром управления полетами. Он попросил специалистов исправить эту неприятность как можно быстрее.

Нагреватель воды на космической кухне используют для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, а плиту — для разогрева консервированных продуктов.

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.