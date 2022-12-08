08 декабря 2022, 22:01
Дрон для попытки атаки по российским аэропортам модернизировали американцы — Гаврилов
Дипломат Гаврилов: Украина модернизировала дрон для удара по России при участии США
Беспилотник, который Украина использовала во время атаки на российские аэродромы, модернизировали при участии корпорации из США. Об этом РИА «Новости» сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он напомнил, что в течение 2022 года на Харьковском авиационном заводе проводились работы по модернизации БПЛА, в них участвовали специалисты украинского Конструкторского бюро «Луч» и американской корпорации Raytheon Technologies.
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«Дальность действия этого дрона — до 1000 километров. Понятно, в каком направлении его планировалось использовать», — заявил глава делегации.
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По словам Гаврилова, БПЛА Ту-141 «Стриж» наводят на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. Дипломат отметил, что США и их союзники уже давно используют различные космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ.
«По сути, на Украине в боевых условиях отрабатываются новые методы по применению гражданских спутниковых группировок в качестве элемента командования ВС США», — сказал он.
Гаврилов уверен, что страны НАТО не волнует возникновение «значительных рисков для мирной космической деятельности и ослабление ее международно-правовых основ».
США
Россия
Украина
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