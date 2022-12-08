Мир 08 декабря 2022, 22:01 Дрон для попытки атаки по российским аэропортам модернизировали американцы — Гаврилов Дипломат Гаврилов: Украина модернизировала дрон для удара по России при участии США РИА «Новости»

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Беспилотник, который Украина использовала во время атаки на российские аэродромы, модернизировали при участии корпорации из США. Об этом РИА «Новости» сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он напомнил, что в течение 2022 года на Харьковском авиационном заводе проводились работы по модернизации БПЛА, в них участвовали специалисты украинского Конструкторского бюро «Луч» и американской корпорации Raytheon Technologies.

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«Дальность действия этого дрона — до 1000 километров. Понятно, в каком направлении его планировалось использовать», — заявил глава делегации.

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По словам Гаврилова, БПЛА Ту-141 «Стриж» наводят на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. Дипломат отметил, что США и их союзники уже давно используют различные космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ.

«По сути, на Украине в боевых условиях отрабатываются новые методы по применению гражданских спутниковых группировок в качестве элемента командования ВС США», — сказал он.

Гаврилов уверен, что страны НАТО не волнует возникновение «значительных рисков для мирной космической деятельности и ослабление ее международно-правовых основ».