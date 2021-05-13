Американцы массово закупили российское мороженое

Россия за первые три месяца 2021 года поставила в США 1,9 тысячи тонн мороженного на почти пять миллионов долларов. В итоге Америка стала крупнейшим в мире покупателем отечественной сладости. Почему сейчас американцы так заинтересованы в прохладном лакомстве из РФ, написал News.ru.

В США мороженое делается в основном на растительных жирах, потому что так дешевле, быстрее и рентабельнее. Просоветский журналист и блогер Константин Семин предложил вспомнить книгу «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова, в которой упоминаются отличия в еде. Прибыль, обороты, скорость производства остались превыше всего.

Однако сейчас большая часть российских молочных производств находится в частных руках, причем в них активно вкладываются иностранцы. Они внедряют те же методики производства, поэтому растительные жиры и пальмовое масло перестали быть редкостью.

«Вроде бы правительство с этим борется, но, вряд ли, это остановит посконного русского капиталиста от того, чтобы наживаться на любителе мороженого. Поэтому радоваться тому, что наше мороженое чем-то отличается от американского, я бы не стал — это ненадолго», — заметил Семин.

Предприниматель Дмитрий Потапенко рассказал, что в США не едят мороженое в том виде, в котором его употребляют в России. В Америке продают замороженный лед, то есть воду, разведенную с сиропом. Значит в нем нет полезных веществ.

«Однако нельзя, повторюсь, просто взять и начать запихивать привыкшему к такому реднеку в рот наше мороженое со словами: „Жри, подонок — наше мороженое лучшее в мире“», — сказал Потапенко.

По его мнению, людям нельзя ничего навязать, но их можно познакомить с новым продуктом. Изменение вкусовых предпочтений — очень длительный процесс, добавил бизнесмен.