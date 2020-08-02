Американцы массово получили таинственные посылки с семенами из Китая

Посылки с семенами из Китая не представляют угрозы для жизни и здоровья получателей. Их проверили специалисты Министерства сельского хозяйства США.

Однако массовая рассылка таких пакетов с семенами может быть частью нового мошенничества, сообщает Business Insider.

Сначала гражданам, получившим посылки, советовали не трогать странные семена в них, так как все боялись, что они могут быть опасны. Власти посоветовали хранить семена в недоступном для детей месте и подальше от домашних животных до выяснения всех обстоятельств таинственной отправки.

Позднее специалисты выяснили, что в пакетах были семена мяты, розмарина, лаванды, гибискуса и розы. Всего выявили 14 сортов растений, среди которых нет опасных для жизни и здоровья.

Представители Министерства сельского хозяйства США добавили, что отправкой семян китайские производители пытались поднять рейтинги своих магазинов. В таком случае подставной покупатель пишет положительный отзыв об отправителе, хотя посылку получил случайный человек. Речи о вредоносной атаке на американцев не идет. Скорее всего, это просто мошенничество.