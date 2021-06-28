Американцы испугались удара России по самому слабому месту НАТО

Россия разместила истребители МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии. Благодаря этому военные получили возможность бить по наиболее незащищенному флангу НАТО. Об этом заявили на новостном портале Military Watch.

Авторы статьи отметили, что истребители обладают очень большой дальностью поражения и высокой выносливостью. Такие характеристики делают технику идеальной для выполнения заданий против стран НАТО.

Отдельно американские журналисты остановились на гиперзвуковых ракетах «Кинжал». Они подчеркнули, что снаряды обладают высокой точностью и не имеют конкурентов за пределами России.

«Их скорость в сочетании с высокой маневренностью делает их перехват практически невыполнимым», — написали в материале.

По словам специалистов, после размещения МиГ-31К на авиабазе Хмеймим российские военные получили возможность наносить удары по южному флангу альянса. Этот фланг они назвали наименее защищенным.

Ранее стало известно, что в Сирию перебросили два истребителя МиГ-31К. До этого размещение было невозможным из-за недостаточно длинной полосы. Но в мае реконструкция полосы завершилась.