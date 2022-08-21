Рост недоверия американцев к политическим институтам в США говорит о том, что в стране возможна гражданская война. Об этом со ссылкой на исследование Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия написала газета The Guardian.

Согласно данным проведенного опроса, каждый пятый респондент считает возможным политическое насилие в определенных обстоятельствах. Также около 40% американцев отметили, что больше хотели бы жить с сильным лидером, чем оставаться демократическим обществом.

В материале говорится, что глава исследовательского центра Гарен Уинтемьют изначально скептически оценивал вероятность внутренних столкновений, однако результаты опроса его ошеломили.

«Разговоры о вероятной гражданской войне перестали Уинтемьюту казаться безумными», — отметили журналисты.

Политическая парадигма США не гарантирует невозможности открытых гражданских столкновений, также подчеркнула специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд.

«Итоги опроса вызвали у нас тревогу. Если нынешняя система ослабнет, то история пойдет по другому пути», — сказала она.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что страна рискует повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы.