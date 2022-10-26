Американцы испугались цен в преддверии Хэллоуина | 360°

Мир 26 октября 2022, 12:51 Американцы испугались цен в преддверии Хэллоуина Daily Mail: жителей США испугали поднявшиеся цены на конфеты в преддверии Хэллоуина Unsplash

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Жители США в преддверии традиционного праздника Хэллоуин серьезно удивились росту цен на сладости в магазинах, закупаемые для детей. Об этом написало издание Daily Mail.

Конфеты Skittles выросли в стоимости на 42%, фруктовые ириски Starburst — на 35%, а шоколадный батончик Butterfinger подорожал на 7%.

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«Даже сама цена на угощения к Хэллоуину выглядит омерзительной. Повышение цен приведет к тому, что у потребителей появится полость рта еще до того, как они откусят кусочек», — написали авторы материала.

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На фоне сокращения доходов и ухудшения качества жизни многие американцы начали больше курить и употреблять нездоровую пищу.

Компания Toluna провела исследование, выяснив, что около 50% респондентов начали чаще болеть из-за тяжелой финансовой обстановки в стране, 37% заявили, что испытывают стрессы, а 13% стали гораздо употреблять больше алкоголя.

Ранее политолог Харлан Ульман назвал безрадостными экономические перспективы большинства жителей США при президенте Джо Байдене, писал RT.