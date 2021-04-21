Американцы испугались сообщений Пентагона о ядерной войне

Американских пользователей Сети испугало сообщение Стратегического командования США. Ведомство написало в Twitter об использовании ядерного оружия.

«Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», — сказано в заявлении.

Пользователи задались вопросом, что значит это сообщение, и попросили не начинать Третью мировую войну. MeloniaSherban выразила предположение о том, что аккаунт властей США мог быть взломан.

«Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу „превью“», — написала она.

Один из пользователей пошутил о том, что, исходя из прочитанного, он задался вопросом, нужно ли ему будет завтра делать вторую прививку от коронавируса.

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в прошедший вторник заявил, что Штаты обеспокоены своей неосведомленностью о расположении и масштабах ядерного арсенала России. В частности, речь идет о новейших вооружениях, которые не были включены в договор СНВ-3.