Американцы испугались нехватки тестов на коронавирус

«У нас сейчас нет достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в будущем», — заявил Пенс.

Он напомнил, что тесты отправили на круизный лайнер у берегов Калифорнии.

«Поскольку все больше американцев проявляют интерес или испытывают из-за этой ситуации беспокойство, мы хотим убедиться, что у всех будет доступ к тесту на коронавирус», — объяснил вице-президент.

Сообщается, что политик посетил инновационный центр компании 3M, производителя защищающих от коронавируса респираторов.