    06 марта 2020, 05:33

    Американцы испугались нехватки тестов на коронавирус

    Ирина Нагайникова

    Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что тестов на коронавирус может не хватить из-за растущего спроса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
    Американцы испугались нехватки тестов на коронавирус

    «У нас сейчас нет достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в будущем», — заявил Пенс.

    Он напомнил, что тесты отправили на круизный лайнер у берегов Калифорнии.

    «Поскольку все больше американцев проявляют интерес или испытывают из-за этой ситуации беспокойство, мы хотим убедиться, что у всех будет доступ к тесту на коронавирус», — объяснил вице-президент.

    Сообщается, что политик посетил инновационный центр компании 3M, производителя защищающих от коронавируса респираторов.