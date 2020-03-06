Американцы испугались нехватки тестов на коронавирус
Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что тестов на коронавирус может не хватить из-за растущего спроса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
«У нас сейчас нет достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в будущем», — заявил Пенс.
Он напомнил, что тесты отправили на круизный лайнер у берегов Калифорнии.
«Поскольку все больше американцев проявляют интерес или испытывают из-за этой ситуации беспокойство, мы хотим убедиться, что у всех будет доступ к тесту на коронавирус», — объяснил вице-президент.
Сообщается, что политик посетил инновационный центр компании 3M, производителя защищающих от коронавируса респираторов.