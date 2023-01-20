Мир 20 января 2023, 06:58 Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России — посол Посол России в США Антонов обвинил Запад в развязывании гибридной войны на ее территории

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Российские политики не угрожали миру ядерным ударом, а только предупреждали о катастрофических последствиях попыток нанести стратегическое поражение. Запад развернул против России гибридную войну на ее же территории, объявил в Telegram-канале посол в США Анатолий Антонов.

«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории», — сказал он.

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Анатолий Антонов ответил на вопрос журналиста об обвинениях в использовании безрассудной риторики в ядерной сфере. Он обратил внимание на то, что российские политики и высокопоставленные военные не угрожали нанесли ядерный удар, а предупреждали Запад о катастрофических последствиях взятого им курса на стратегическое поражение страны. Власти руководствуются совместным заявлением от 2021 года о том, что в ядерной войне нет победителей и нельзя ее начинать.

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Он не только обвинил западные страны в ведении гибридной войны против России, но и зарабатывании нечестным путем на собственных союзниках по НАТО. Посол заявил, что фактически американцы заставили их финансировать возрождение своего военно-промышленного комплекса. Такого финансирования, как сейчас, по его словам, эта отрасль не получала даже в годы холодной войны.