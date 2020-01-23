Американцы хотят извлечь ценности с затонувшего «Титаника»

По данным издания, сейчас направлен иск в суд для получения права собрать предметы с судна. Компания заявила, что палуба может рухнуть в любой момент, и множество артефактов просто погибнет.

Корпорация намерена пробурить корпус и извлечь культурные ценности при помощи трех подводных дронов и пилотируемой субмарины.

Как сообщило РИА ФАН, первоочередной задачей американцы считают спасение беспроводного передатчика фирмы Marconi. Именно с него поступил сигнал SOS.

Отмечается, что родственники погибших в крушении настроены против инициативы компании. Они считают, что внутри судна до сих пор могут находиться останки жертв.

По мнению главы RMS Titanic Inc. Бреттона Ханчака, родные погибших всего лишь преследуют корыстные цели. Он назвал спасение предметов с судна «долгом перед будущими поколениями».

На момент ввода в эксплуатацию британский пароход «Титаник» был самым большим в мире судном. Он потерпел крушение, врезавшись в айсберг, во время первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Трагедия насчитывает не менее 1496 жертв.