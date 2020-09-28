Американцу грозит тюрьма за плохие отзывы о тайском отеле

В иске Барнса обвинили, что своим отзывом на Tripadvisor он нанес ущерб репутации отеля. Кроме того, руководство рассказало, что клиент не заплатил пошлину за пронос на территорию гостиницы алкоголя.

Миграционная полиция арестовала Барнса и двое суток он провел за решеткой, пока его не выпустили под залог.

В своем отзыве клиент написал, что в отеле работает «недружелюбный персонал, который не рад своим гостям». В комментарии пришли сотрудники гостиницы и ответили, Барнсу, что по правилам проносить с собой алкоголь на территорию нельзя. В противном случае нужно заплатить штраф в 500 бат.

Однако автор отзыва вместо этого устроил скандал с ненормативной лексикой в адрес сотрудников отеля. В итоге ему разрешили уйти со своей бутылкой в свой номер, чтобы уберечь других посетителей от скандала.

Судя по всему, Барнс затаил злобу на отель, потому что каждый день он публиковал новые негативные отзывы. Попытки выйти с ним на связь успехом не увенчались и руководство гостиницы решило использовать законные методы борьбы с клеветником.

Законы о публичном разглашении порочащей информации в Таиланде караются достаточно жестко. Максимальный срок наказания составляет два года лишения свободы, а также штраф в размере 200 тысяч бат (около 500 тысяч рублей).