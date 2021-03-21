Появились отрывки из писем с извинениями американцев за Байдена

Посольство России в Вашингтоне продолжает получать письма американцев, где они осуждают слова Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Отрывок одного из посланий процитировало РИА «Новости».

Письмо на имя российского посла Анатолия Антонова направил 74-летний ветеран Военно-воздушных сил США. В тексте автор признался, что его опечалило заявление президента Байдена.

«Прошу прощения за его грубое, постыдное, непрошенное и необоснованное высказывание. Я глубоко уважаю господина Путина и надеюсь, что он примет извинения многих граждан США», говорится в тексте письма.

По данным агентства, в письмах, которые оказались в распоряжении редакции, американцы назвали слова Байдена «постыдными» и «грубыми. Кроме того, они заверили посла, что рассматривают россиян только в качестве друзей и коллег.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook поблагодарил граждан США за письма, которые они прислали. Он отметил, что тронут позицией американцев, которые осознают важность взаимного уважения для выстраивания отношений между странами.

Антонов заявил, что рассчитывает на благоразумие администрации США и на то, что она прислушается к мнению избирателей.

Президент США Джо Байден в ходе интервью телеканала ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. В ответ президент России пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что люди часто проецируют собственные взгляды на других людей.

После Владимир Путин предложил Байдену публично побеседовать в прямом эфире. Он отметил, что этот диалог может быть интересен, как россиянам, так и американцам. Президент США на просьбу прокомментировать приглашение к беседе ответил, что «в какой-то момент он обязательно поговорит с Путиным».