Мир 27 февраля 2023, 09:44 Американцев возмутило фото из ресторана из-за женского и мужского меню Пользователей Reddit возмутило меню кафе из США с завтраками для мужчин и женщин Unsplash

Читать 360tv в

Пользователь Reddit из США показал фото меню ресторана, который сделал завтраки специально для женщин и для мужчин. Многие комментаторы раскритиковали идею подавать еду в зависимости от пола.

«Местный ресторан подает блюдо для женщин, которое в два раза меньше блюда для мужчин, но стоит всего на доллар меньше», — заявил автор.

Реклама

Завтраки, судя по снимку, называются «Для голодной женщины» и «Для голодного мужчины». Дамам предлагают один блин или гренку, яйцо, полоску бекона, тост, сардельку и картофель фри. Стоит такой набор 10,99 доллара. Для представителей мужского пола доступен тот же перечень блюд, но в удвоенном количестве, исключение — тост и картофель фри. При этом за такой завтрак они должны будут заплатить 11,99 доллара.

Реклама

Один из комментаторов заявил, что закажет еду для мужчин, так как порция больше и при этом разница в цене по сравнению с женским меню — всего доллар. Другой назвал такое разделение глупым.

Нашлись и те, кто оправдал подобный ход ресторана. Они назвали меню для женщин психологическим ходом. Ведь, скорее всего, посетители будут заказывать самое выгодное предложение — блюдо для сильного пола.