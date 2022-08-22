Американцев упрекнули в обогащении на газовом кризисе в Европе

Газовой кризис в Европе дает колоссальные доходы коммерсантам, которые продают топливо из США европейским странам. За одну такую поставку они получают до 200 миллионов долларов. Такая цифра приводится в материале швейцарской газеты Blick.

«Европе российского газа повсюду не хватает, и это вызывает рост цен до десятикратного масштаба. Однако в США природный газ остается дешевым, и торговцы сырьевыми товарами извлекают колоссальные прибыли, продавая американский газ в Европе», — сказано в статье.

В Северной Америке, как заметили в публикации, нефть и газ «почти что текут рекой». При употреблении этого выражения имеется ввиду использование метода гидроразрыва при добыче природных элементов. Авторы обвинили Соединенные Штаты в том, что они «представили себя таким образом спасителями».

Год назад экспорт сжиженного газа в Европу составлял 20%, напомнили журналисты. А сейчас — до 60%. Отметив разницу в цене на газ в Европе и США, авторы материала усомнились в том, что Штаты продают газ европейским странам из альтруизма.

Авторы статьи заключили, что в число основных игроков покупки и продажи природного газа из США входят такие гиганты энергетики, как TotalEnergies во Франции и оптовые торговцы — например, Trafigura и Gunvor в Швейцарии.

По мнению авторов Business Insider, США самим уже в текущем году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа.