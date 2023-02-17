Мир 17 февраля 2023, 16:47 Американцев раскритиковали за снижение поддержки Украины Сенатор Макконнелл обвинил жителей США в непонимании важности конфликта на Украине U.S. Department of Defense

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Мнение жителей США о ситуации на Украине изменилось, поддержка киевских властей со стороны простых американцев снижается. Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл телеканалу Fox News .

«Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно», — сказал сенатор.

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По его мнению, необходимо сплотиться и обеспечить двухпартийную поддержку украинцам.

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Макконнелл призвал американцев порадоваться тому, что их не посылают на фронт, что Украина просит только финансовую помощь, а не солдат.

Сенатор подчеркнул, что на данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Он пообещал, что успех ВСУ в конфликте сэкономит «огромное количество денег».

Ранее экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор объяснил цель противостояния двух стран. По его словам, США развязали борьбу с Россией в надежде обогатиться за счет ее природных ресурсов.