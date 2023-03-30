Мир 30 марта 2023, 20:17 Американцев призвали покинуть Россию после ареста журналиста WSJ Гершковича Глава Госдепа Блинкен заявил о контакте с посольством США по делу журналиста Гершковича РИА «Новости»

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Задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича вызвало серьезное беспокойство. Дипломаты находятся в постоянном контакте с посольством США в Москве и сохраняют общение с коллегами задержанного журналиста. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества», — написал Блинкен.

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Глава Госдепа добавил, что его ведомство отвечает за безопасность американцев во время поездок за границу. В свете последних событий он призвал всех граждан США немедленно покинуть территорию России.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретных данных в интересах США. Американская редакция опровергла обвинения в адрес своего сотрудника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершковича задержали с поличным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в уральском городе Гершкович занимался не журналистикой. Она добавила, что это не первый случай, когда иностранцы используют аккредитацию СМИ для ведения совсем другой деятельности.

Лефортовский суд Москвы, куда доставили журналиста, принял решение о его аресте до 29 мая. Уголовное дело засекретили.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов подчеркнул, что виза Гершковича не просрочена, другие бумаги для работы журналистов в России тоже были в порядке. Претензий к его работе на издание не было. Дипломат подчеркнул, что задержание не связано с официальной работой американца.