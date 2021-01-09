Американцев призвали пересмотреть отношение к Евромайдану после штурма Капитолия

МУкраинскому Майдану нужно дать новую, справедливую оценку после беспорядков в Вашингтоне и штурма здания Конгресса. К этому призвала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013–2014 годов в Украине», — говорится в сообщении, которое опубликовал сайт партии.

По мнению украинских оппозиционеров, Соединенные Штаты теперь должны изменить подход к внешней политике в отношении других стран и признать, что вмешательство во внутриполитические процессы, попытки установить внешнее управление и поощрение радикалов — недопустимые вещи.

В заявлении отметили, что у американской власти больше не получится действовать по двойным стандартам. В партии призвали руководство США, дипломатов и лидеров партий сделать необходимые выводы.

6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогами президентских выборов, ворвались в Капитолий и устроили там погром во время заседания Конгресса по утверждению Джо Байдена на пост главы Американского государства. Во время беспорядков погибли пять человек. После этих событий Трампа забанили во всех социальных сетях.