Мир 26 февраля 2023, 12:46 Американцев предупредили о вторжении 300-килограммовых «суперсвиней» The Guardian: США грозит вторжение гигантских канадских суперсвиней freepik

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Соединенны Штатам грозит вторжение 300-килограммовых «суперсвиней». Об этом предупредил обозреватель Guardian Адам Гэббат.

Канадские фермеры еще в 1980-х скрестили диких кабанов и свиней и получили это животное, дававшее гораздо больше мяса. Некоторые особи сбежали, и популяция распространилась в Канаде. Эксперты считали, что этот вид не переживет суровых зим, но ошиблись. Гигантские свиньи зимой прячутся в пещеру, которую создают под снегом на глубине до двух метров, а пищу добывают благодаря «острым как бритва клыкам».

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«Северная Америка столкнулась с новой угрозой. <…> Канадская „суперсвинья“ — гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны», — подчеркнул Гэббат.

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Эксперт Райан Брук добавил, что шанс избавиться от этих животных был еще десяток лет назад, но сейчас они очень широко распространились, так что искоренение невозможно.

Американский специалист Майкл Марлоу добавил, что «суперсвиньи» наносят огромный ущерб окружающей среде, поедая урожай, уничтожая деревья, загрязняя воду, а также представляют угрозу для здоровья и безопасности людей.