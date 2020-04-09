Американцев отправили из России домой спецрейсом Госдепа

Госдепартамент США организовал специальный рейс, на котором Россию покинули американские граждане. Самолет с ними уже вылетел из Москвы. Всего таких чартеров будет несколько.

В посольстве Соединенных Штатов поблагодарили всех, кто помог соотечественникам вернуться домой. Пресс-секретарь дипломатического представительства Ребекка Росс назвала в Twitter нынешнее время сложным.

«Наш специальный чартерный рейс вылетел из Москвы. Мы благодарим всех, кто помогал нашим согражданам вернуться домой в это непростое время. Желаем всем путешественникам счастливого пути и скорейшего воссоединения с семьей и друзьями», — написала Росс.

Госдепартамент США, рассказали ранее в посольстве, организовал несколько специальных чартерных рейсов, на которых американцы смогут вернуться на родину. Планировалось, что все они вылетят из российской столицы 9 апреля.

Накануне из Нью-Йорка вылетел рейс «Аэрофлота», который вез в Москву застрявших в США россиян. Покинуть американскую территорию и вернуться домой всего решили свыше двух тысяч наших соотечественников.