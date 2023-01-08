Мир 08 января 2023, 15:39 Американцев обвинили в безвкусице при сравнении фото победительниц конкурса красоты из России и США Журналист Хинкл выбрал россиянку при сравнении победительниц конкурсов Мисс Россия и США РИА «Новости»

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Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова вызвала восхищение у американского журналиста Джексона Хинкла. На своей странице в Twitter он предложил подписчикам сравнить россиянку с получившим корону на американском конкурсе красоты 19-летним трансгендером.

«У нас точно поехала крыша», — написал Хинкл под опубликованными снимками.

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В комментариях пользователи отметили, что готовы переехать в Россию, но для этого нужно выучить русский язык, который показался им сложным.

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Первый трансгендер победил на конкурсе красоты в городе Большой Дерри в Нью-Гемпшире в ноябре прошлого года.

Странный выбор жюри раскритиковали зрители и профессиональные модели. Как отметило американское издание News.com, аудитория конкурса заявила, что победу у участниц «украл» биологический мужчина, которого нельзя допускать до женских соревнований подобного рода.