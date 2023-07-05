Мир 05 июля 2023, 03:53 Американцев начали преследовать власти за инакомыслие об Украине Антиглобалист Ионов: в США преследуют за любое выражение альтернативного мнения об Украине РИА «Новости»

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Власти США преследуют людей за инакомыслие об Украине и СВО, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его словам, легальных, законных и адекватных способов бороться за здравый смысл по Украине у американцев нет, написало РИА «Новости».

За самого Ионова Вашингтон объявил награду 10 миллионов долларов. И большая часть выдвинутых против него обвинений как раз связана с позицией по Украине. Антиглобалиста обвиняют в создании сети агентов и работе от имени Российской Федерации.

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«То есть я первый человек, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО», — сделал вывод активист.

Ионов выразил уверенность, что этот процесс нужен для создания прецедента, чтобы потом запугивать остальных. То же самое действует и против россиян, живущих в США. По мнению активиста, через его уголовное дело американские власти легализуют возможность репрессий в отношении своего же гражданского общества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белый дом всячески злоупотребляет доверием своего народа. Вашингтон преследует «сиюминутные конъюнктурные политические цели», тем самым подрывая свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов.