21 августа 2023, 20:44
Американцам рекомендовали немедленно покинуть Белоруссию
Посольство США: американцы в Белоруссии должны немедленно покинуть страну
Государственный департамент Соединенных Штатов призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию. Это связано с закрытием пунктов пропуска на границе с Евросоюзом, сообщило посольство США в Минске на своем сайте.
Гражданам США рекомендовали рассмотреть возможность выезда через погранпереходы с Латвией и Литвой. Представители дипмиссии также призвали американцев не посещать Россию и Украину.
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«Граждане США в Белоруссии должны немедленно покинуть страну», — говорится в сообщении.
Власти Литвы с 18 августа прекратили работу двух из шести автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией на фоне геополитической обстановки, а также для «сокращения угроз национальной безопасности».
В белорусском МИД допустили, что закрытие КПП связано с предстоящими выборами в литовский парламент.
Дипломаты призвали власти соседнего государства не создавать искусственные барьеры для жителей Литвы, Белоруссии и всего Европейского союза в целом, сообщил RT. Белоруссия в ответ на закрытие Литвой пунктов пропуска учтет интересы самих жителей соседних стран, писали «Известия».
Белоруссия
Латвия
Литва
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