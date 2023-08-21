Мир 21 августа 2023, 20:44 Американцам рекомендовали немедленно покинуть Белоруссию Посольство США: американцы в Белоруссии должны немедленно покинуть страну РИА «Новости»

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Государственный департамент Соединенных Штатов призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию. Это связано с закрытием пунктов пропуска на границе с Евросоюзом, сообщило посольство США в Минске на своем сайте.

Гражданам США рекомендовали рассмотреть возможность выезда через погранпереходы с Латвией и Литвой. Представители дипмиссии также призвали американцев не посещать Россию и Украину.

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«Граждане США в Белоруссии должны немедленно покинуть страну», — говорится в сообщении.

Власти Литвы с 18 августа прекратили работу двух из шести автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией на фоне геополитической обстановки, а также для «сокращения угроз национальной безопасности».

В белорусском МИД допустили, что закрытие КПП связано с предстоящими выборами в литовский парламент.

Дипломаты призвали власти соседнего государства не создавать искусственные барьеры для жителей Литвы, Белоруссии и всего Европейского союза в целом, сообщил RT. Белоруссия в ответ на закрытие Литвой пунктов пропуска учтет интересы самих жителей соседних стран, писали «Известия».