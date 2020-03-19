Американцам раздадут по тысяче долларов из-за коронавируса
На фоне пандемии нового коронавируса Белый дом намерен выплатить по тысяче долларов (больше 80 тысяч рублей) взрослым американцам и по 500 долларов (более 40 тысяч рублей) на ребенка. Об этом сообщил Fox Business News.
Министр финансов США Стивен Мнучин уточнил, что деньги будут выделены в качестве поддержки населения в условиях эпидемиологической ситуации. Он также добавил, что Белый дом планирует выделить на выплаты гражданам 500 миллиардов долларов. Эти средства выступят в качестве стимулирующих мер, которые должны поддержать экономику Штатов в нынешних условиях.
Администрация президента США работает над тем, чтобы американцы получили выплаты в течение ближайших трех недель.
Если через три недели кризис не пойдет на спад, граждане снова получат такие же выплаты. Сейчас идет согласование выделения суммы с конгрессом.