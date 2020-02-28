Американцам рассказали о российском «колодце в ад»

Кольская скважина входила в систему сверхглубоких скважин в СССР. Долгое время она оставалась самой глубокой в мире (12 261 метр) и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 2008 году ее обошла пробуренная под острым углом к поверхности земли нефтяная скважина в Катаре (глубина 12 290 метров).

Кольская сверхглубокая скважина расположена вблизи города Заполярный. В отличие от других объектов, которые бурились для добычи нефти или геологоразведочных работ, Кольская использовалась для научных целей. Ее диаметр в верхней части — 92 сантиметра, в нижней — 21,5.

Автор статьи взяла за основу меньший диаметр, из чего сделала вывод, что этого подземного колодца не стоит бояться, поскольку «вы попросту не сможете в него упасть».

Также она охарактеризовала скважину как «портал к центру Земли».