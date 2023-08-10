Мир 10 августа 2023, 19:26 Американцам продлили разрешение на уплату налогов в России Минфин США продлил до 8 ноября разрешение американцам платить налоги и пошлины в России Pxhere

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Разрешение, которое позволяло американцам платить в России налоги, сборы и импортные пошлины, продлили до 8 ноября. Об этом сообщили в Минфине США.

В распространенной ведомством обновленной генеральной лицензии указали, что послабление коснулось американских граждан и предприятий, которыми они владеют или управляют прямо или косвенно.

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«Разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать и получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты», — уточнили в Минфине.

Условием для этого в министерстве назвали совершение подобных операций в обычном порядке и их необходимость для повседневной деятельности в России физических и юридических лиц.

В конце июня СМИ писали, что в отчетах американского Минфина есть подозрительные расходы на Украину. Несмотря на угрозу дефолта, американские власти в том числе выделили деньги на платежи по украинскому госдолгу.