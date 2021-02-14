Американцам поставили 50 миллионов доз вакцины от COVID-19

Жители США получили более 50 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сказано на станице Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Всего американцам поставили 50,64 миллиона прививок от COVID-19. Сколько человек получили первый компонент вакцин, а сколько оба, не уточняется. Более 69,8 миллиона доз препаратов Pfizer и Moderna доставили к местам вакцинации.

По данным CDC, в США за время пандемии выявили 27,2 миллиона случаев коронавируса. Умерли более 470 тысяч человек.

Пик пандемии пришелся в Штатах на начало января, когда в сутки регистрировали по 250 тысяч заболевших. С тех пор эпидемия идет на спад, однако ежедневно все еще выявляют около ста тысяч новых больных.

Для американцев, получивших первую дозу вакцины, медики сразу резервируют вторую. Препараты Pfizer и Moderna требуют, чтобы между инъекциями прошло около месяца.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал после вакцинации отказаться на пару дней от интенсивных физических нагрузок. Это нужно, чтобы вакцина лучше подействовала.