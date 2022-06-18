Американцам понравился жесткий ответ Путина на слова Байдена о виновнике инфляции

Жители США в соцсетях оценили ответ президента России Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего рост цен в стране «путинским подорожанием». Путин сказал, что подобные заявления рассчитаны на тех, кто «не умеет читать и писать».

Американские пользователи Twitter отметили, что он «чертовски прав». Об этом написало РИА «Новости».

«Инфляция ускорилась, когда Байден вступил в должность, но все равно „виноват Путин“. Если вы в это верите, вы безнадежны», — заметил один из комментаторов.

Второй высказал мнение, что ситуация с Украиной повлияла на Запад только тогда, когда сам Запад решил ввести санкции против собственного народа.

Пользователи также отметили, что заявление о «неумении читать и писать» можно применить практически ко всем либеральным западникам.

«Это он о Джо Байдене», — предположил еще один американец.

Стоимость продовольствия и энергоносителей в данный момент растет в США. Инфляция достигла 8,5%, побив 40-летние рекорды. Как сказал один из представителей Госдепартамента, Штаты готовы смириться с продовольственным кризисом и даже с глобальной рецессией, лишь бы не дать России поглотить Украину.