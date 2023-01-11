Мир 11 января 2023, 04:45 Американцам открыли правду о дезинформации в СМИ про Украину Ведущий Fox News Карлсон: СМИ под давлением властей США умалчивают правду об Украине freepik

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Американцы не подозревают, что на самом деле происходит на Украине, СМИ под давление властей США замалчивают правду, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. Рядовые жители Штатов уверены, что в конфликте побеждает Украина, именно об этом трубят все средства массовой информации.

Дезинформация приводит к тому, что американцы оказываются в опасном неведении относительно вещей, которые отражаются на их жизнях. Каждое утро в программе Today граждане США последние 11 месяцев видят новости о победе Украины. А те немногие, которые говорят об обратном, клеймятся «агентами Путина», заявил Карлсон.

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«Отчасти, потому что хотят, чтобы вы думали, будто мы находимся в составе побеждающей команды. И большинство американцев верят им, потому что откуда им знать, что это неправда? У них же нет собственных источников на Украине», — отметил телеведущий.

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Карлсон упомянул авторскую колонку, написанную для The Washington Post экс-главой Пентагона Робертом Гейтсом и бывшим госсекретарем Кондолизой Райс. Авторы открыто сообщили, что Украина «проигрывает, сильно проигрывает». Они также указали, что Украина проиграет, если США не продолжат оказывать стране финансовую и военную поддержку и не «сразятся с Россией напрямую».

Республиканцы после выборов президента США в 2024 году откажутся от обязательств перед Украиной, заявила обозреватель The Washington Post Лиз Слай. Если к власти придет кандидат от Республиканской партии, киевский режим не сможет вернуть под контроль всю страну.