11 января 2023, 04:45
Американцам открыли правду о дезинформации в СМИ про Украину
Ведущий Fox News Карлсон: СМИ под давлением властей США умалчивают правду об Украине
Американцы не подозревают, что на самом деле происходит на Украине, СМИ под давление властей США замалчивают правду, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. Рядовые жители Штатов уверены, что в конфликте побеждает Украина, именно об этом трубят все средства массовой информации.
Дезинформация приводит к тому, что американцы оказываются в опасном неведении относительно вещей, которые отражаются на их жизнях. Каждое утро в программе Today граждане США последние 11 месяцев видят новости о победе Украины. А те немногие, которые говорят об обратном, клеймятся «агентами Путина», заявил Карлсон.
Реклама
«Отчасти, потому что хотят, чтобы вы думали, будто мы находимся в составе побеждающей команды. И большинство американцев верят им, потому что откуда им знать, что это неправда? У них же нет собственных источников на Украине», — отметил телеведущий.
Реклама
Карлсон упомянул авторскую колонку, написанную для The Washington Post экс-главой Пентагона Робертом Гейтсом и бывшим госсекретарем Кондолизой Райс. Авторы открыто сообщили, что Украина «проигрывает, сильно проигрывает». Они также указали, что Украина проиграет, если США не продолжат оказывать стране финансовую и военную поддержку и не «сразятся с Россией напрямую».
Республиканцы после выборов президента США в 2024 году откажутся от обязательств перед Украиной, заявила обозреватель The Washington Post Лиз Слай. Если к власти придет кандидат от Республиканской партии, киевский режим не сможет вернуть под контроль всю страну.
США
Реклама
Реклама