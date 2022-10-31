Американцам не удалось поставить Китай против России. Теперь США используют Австралию для борьбы с КНР | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 16:21 Американцам не удалось поставить Китай против России. Теперь США используют Австралию для борьбы с КНР Политолог Ярошенко: США решили использовать Австралию в противостоянии с Китаем Unsplash

Читать 360tv в

Размещение Соединенными Штатами в Австралии бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, свидетельствует о нарастании напряженности в отношениях США с Китаем. Австралию решили использовать для противостояния с ним, пояснил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Он напомнил, что в недавно опубликованной новой редакции стратегии национальной безопасности США Россию и Китай назвали «главными угрозами». Поэтому американцы будут стремиться расширять политику сдерживания в отношении Китая.

Реклама

«Австралия исторически является англосаксонской колонией, как часть трансатлантического единства это колония американцев, их периферия. Если Европу как такую же колонию США используют для сдерживания противостояния с Россией, то Австралия используется для противостояния с Китаем», — рассказал Ярошенко.

Реклама

Эксперт добавил, что недалеко от Австралии Южно-Китайское море, где у Китая «есть территориальные споры».

«Точки соприкосновения между американской и китайской стороной не найдены. Американцы пытались привлечь китайцев на свою сторону в войне до победного конца против России, но китайские партнеры не повелись», — констатировал политолог.

Отношения стали еще более напряженными, после того как на недавнем съезде серьезно обновились руководящие органы Компартии Китая, выполняющей в стране ключевую роль.

«Сторонники тесной интеграции с США исключены из основных руководящих органов. Американцы отвечают размещением ядерных бомбардировщиков», — подытожил Ярошенко.