Мир 28 января 2024, 00:32 Американцам на примере Техаса объяснили ситуацию с Украиной Риттер: США не позволили России завершить конфликт на Украине переговорами Пресс-служба Минобороны

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Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине переговорами, но США не позволяют этому случиться. Так прокомментировал слова российского министра обороны Сергея Лаврова об открытости к переговорам бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Риторика Белого дома не имеет ничего общего с реальностью, а также игнорирует то, что говорит Лавров. Россия готова положить этому конец», — заявил Риттер.

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Экс-разведчик отметил, что это могло случиться «уже сегодня», если бы Россия и Украина сели за стол переговоров. Американским властям следовало принимать во внимание позицию РФ по вступлению Украины в НАТО.

Риттер заявил, что американцы бы никогда подобного не допустили, и в качестве примера привел Техас и Калифорнию.

«Если мы представим обратную ситуацию, что они хотят отобрать Калифорнию или Техас, забрать Аризону, мы бы никогда не позволили этого и начали войну», — подчеркнул Риттер.

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к диалогу сейчас, заявил Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН. «Формулу мира Зеленского» российский министр назвал путем в никуда.