Мир 10 сентября 2023, 08:37 «Американцам лгут». Опасения США о стремлении России захватить Европу назвали беспочвенными Полковник Макгрегор: опасения о планах РФ по захвату Европы беспочвенны Unsplash

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Опасения американских властей по поводу того, что Россия якобы стремится захватить Европу, так же беспочвенны, как страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны. На это указал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Полковник рассказал, что во времена его молодости, когда США воевали во Вьетнаме, их власти заявляли, что если не сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, придется делать это потом на своей территории. Примерно такие же высказывания звучали для оправдания вторжения в Афганистан и Ирак, и это, по мнению Маккгрегора, «всегда было ерундой». Сейчас похожие тезисы выдвигаются по поводу России в свете украинского конфликта.

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«Теперь мы слышим то же самое про Украину. Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут», — отметил полковник.

Ранее Дуглас Макгрегор прогнозировал, что на Украине начнут поиск сбежавших за рубеж уклонистов и в итоге отправят их в бой.