Американца задержали за поедание бутерброда на платформе

В Калифорнии молодого человека задержали на железнодорожной платформе. Полицейский заявил, что тот нарушает закон. Американец всего лишь ел бутерброд.

Пострадал из-за желания утолить голод Стив Фостер, сообщил телеканал ABC7 News. Конфликт с полицейским произошел на станции Pleasant Hill.

«Я просто стоял и ел, ожидая прибытия поезда», — поделился парень.

По словам Фостера, офицер полиции подошел именно к нему, хотя на платформе были еще люди, которые ели и пили. Разговор с представителем власти снимала девушка американца.

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Молодой человек сначала отказался называть свое имя, поэтому его задержали и даже заковали в наручники. После того, как личность «нарушителя» установили, Фостера отпустили.

«Я определенно расстроен, немного разочарован и зол», — признался молодой человек.

Закон, нарушение которого ему вменили, запрещает людям есть с того момента, когда они прошли через турникет к поезду. Правило действует и в поезде — до прибытия в пункт назначения и выхода со станции.